Die meisten Job-Angebote gibt es für Ingenieure

Wer einen gefragten Abschluss in der Tasche hat, kann später aus zahlreichen Job-Angeboten wählen. Besonders mit einem MINT-Abschluss lässt sich derzeit punkten, zeigt eine Auswertung.

Berlin (dpa/tmn). Welcher Studienabschluss bringt die besten Job-Chancen? Rein quantitativ betrachtet haben Personen mit einem Abschluss im Ingenieurwesen hier die größte Auswahl: Mehr als 57 000 Jobausschreibungen richteten sich an Ingenieure und Ingenieurinnen aller Fachrichtungen. Das zeigt eine Auswertung des Bundesarbeitgeberverbands der Personaldienstleister (BAP) von etwa 1,03 Millionen Stellenanzeigen aus dem Februar 2021.

Damit belegen sie wie bereits im vergangenen Jahr den ersten Platz der gefragtesten Studienabschlüsse. Besonders beliebt bei den Unternehmen seien ein Ingenieursabschluss in Elektrotechnik (rund 20 000 Jobs), in Maschinen- und Anlagenbau (12 800 Jobs), Konstruktionstechnik (5000 Jobs) sowie im Bauingenieurswesen (4800 Jobs).

Platz 2 im Ranking der in Stellenanzeigen am häufigsten gefragtesten Abschlüsse belegen mit 43 000 Angeboten die Wirtschaftswissenschaften in den Fachrichtungen BWL und VWL. Der BAP stellt hier im Vergleich zum Vorjahr jedoch einen Rückgang um 14 Prozent fest.

Es folgen die MINT-Fächer: An Bewerberinnen und Bewerber mit einem Abschluss in Informatik richten sich 35 600 Job-Angebote. Fachkräfte mit anderen naturwissenschaftliche Studienabschlüssen haben ebenfalls gute Karten: Für Biologie-, Chemie- oder Physik-Absolventen gibt es fast 17 000 offene Jobs.

Im Ranking der gefragtesten Studienrichtungen folgen bis Platz 10 die Fächer Marketing, Medizin, Logistik, Pädagogik, Mathematik und Kommunikation/Medien.

© dpa-infocom, dpa:210317-99-862450/2