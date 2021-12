Die letzte Meile kommt später – Akku-Upgrade für Mercedes eVito Kastenwagen

SP-X/Stuttgart. Mercedes-Benz bietet den elektrischen Kleintransporter eVito nun auch als fensterlosen Kastenwagen mit neuer 66-kWh-Batterie an. Damit soll die Reichweite des Kleintransporters von bislang 150 bis 184 Kilometer auf 242 bis 314 Kilometer steigen. Der Van verfügt über einen Onboard-Lader, der ein vollständiges Auftanken mit bis zu 11 kW Wechselstrom in 6,5 Stunden erlaubt. Außerdem ist serienmäßig Schnellladetechnik bis maximal 50 kW Gleichstrom an Bord, gegen Aufpreis sind alternativ auch 80 kW möglich. Das Aufladen von 10 auf 80 Prozent dauert an entsprechenden DC-Ladesäulen 50 beziehungsweise 35 Minuten. Beim Antrieb setzt Mercedes unverändert auf einen 85 kW/116 PS starken Frontmotor.

Der eVito Kastenwagen ist wahlweise mit einer 5,14 oder 5,37 Meter langen Karosserie bestellbar, die 6.000 beziehungsweise 6.600 Liter große Stauräume bieten. Die Preise starten bei gut 46.000 Euro exklusive Mehrwertsteuer.

Mario Hommen/SP-X