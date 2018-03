Die erste Auflage des Buches ist bereits vergriffen

Es ist bereits die zweite Auflage, die Dominik Schwaderlapp, Domkapitular und Weihbischof im Erzbistum Köln, herausgebracht hat. „Für immer Ja – Ein Kurs in Sachen Liebe“ erschien 2007 im Pattloch Verlag und ist vergriffen.

„Mich erreichte immer wieder die Anfrage, ob es nicht eine zweite Auflage gebe“, freut sich Schwaderlapp über das breite Interesse an seinem Werk. Die zweite Auflage, die 2017 im fe-Medienverlag erschien, ist gegenüber der Erstauflage nur leicht verändert. Lediglich ein paar redaktionelle Fehler habe er korrigiert und Passagen etwas gestrafft oder ergänzt. Das Ergebnis ist ein 207-seitiges Buch. Der Autor hat sein Buch in zwei übergeordnete Kapitel gegliedert. Das eine widmet sich der Vorbereitung für die Liebe, das andere beschäftigt sich damit, „wie es mit der Liebe geht“. Den Worten von Schwaderlapp zufolge geht es um die besondere Liebe zwischen Mann und Frau, ihr Wachsen und Reifen, ihre Eigenheit und Besonderheit. Der Autor hebt die Verbindung von christlichem Glauben und der Liebe hervor, beschreibt den Weg in eine glückliche Ehe. Schwaderlapp hat sich im Rahmen seiner Promotion mit der Lehre und Verkündigung Johannes Pauls II. über Ehe und Familie beschäftigt. Neben Veröffentlichungen zu dem Thema hält er regelmäßig Ehevorbereitungskurse, engagiert sich in der Ehebegleitung und wirkt als Dozent im Lehrgang „Theologie des Leibes“ in Heiligenkreuz mit. Das Buch des Geistlichen ist bei Amazon erhältlich.