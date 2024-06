Berlin

EURO 2024

Die EM-Kapitäne: Von Altstar Ronaldo bis Torjäger Kane

Von dpa

i Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo will den EM-Titel. Foto: Luis Vieira/AP

Auch mit 39 Jahren führt CR7 die portugiesische Auswahl noch an. In Frankreich gibt ein neuer Superstar von Real den Ton an. Im deutschen Team trägt ein stiller Vertreter die Binde.