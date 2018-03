Die Eintracht hat alles selbst in der Hand

Kein Teaser vorhanden

Einen letzten Sieg braucht die SG Mendig/Bell (am Ball Kapitän Jan Kreft ) noch, dann ist der Aufstieg in die Bezirksliga perfekt. Ob Gastgeber FSG Bengen das Meisterstück der Eintracht noch verhindern kann?

Foto: Andreas Walz

Bereits vor dem Anpfiff hat Mendigs Vorsitzender Bernd Krayer die Weichen gestellt. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit hat Coach Müller seinen Vertrag verlängert. Mit Florian Schlich haben sich die Vulkanstädter zudem die Dienste eines Oberligaspielers der Spvgg Wirges gesichert.

Mit zwei Fanbussen werden die Mendiger Fans am Samstag in die Grafschaft reisen. Müller und seine Mannschaft wählen hingegen die Pkws. "Wir machen nichts anders als bei anderen Spielen auch", sagt Mendigs Trainer. "Wir haben den nötigen Respekt vor dem Gegner und wissen, was uns dort erwarten wird." Denn in der Liga ist bekannt, dass die FSG nicht gerade zu den Fans der SG Mendig/Bell zählt.

"Ich rede meine Mannschaft ultrastark. Alles andere nebenher interessiert mich nicht", sagt Müller dazu. "Unsere Auswärtsbilanz ist grandios, die Bengener Heimbilanz durchwachsen. Wir haben auswärts mehr Treffer erzielt als Bengen zu Hausen. Das sind Zahlen, mit denen wir leben können."

Ein hitziges Gefecht erwartet nicht nur Müller, denn die bis zu 500 erwarteten Zuschauer werden in Leimersdorf geballt auf dem Fanhügel stehen. Entlang der Seitenlinie ist dort kein Platz für Zuschauer, es fehlt eine Barriere zum Spielfeld.

Auch deswegen wählt der Bengener Trainer Ralf Bachem moderate Töne: "Wir werden kein Öl ins Feuer gießen, wir wollen hier keinen Zirkus haben." Eines ist aber gewiss: Nichts würde Bengen besser schmecken, als dem alten Rivalen am letzten Spieltag die für Samstag (19.30 Uhr) geplante Abschlussfeier mit Freibier an der Brauerstraße zu verderben.

Bereits zu Wochenbeginn erhielt der FSG-Trainer einen Anruf des TSV Emmelshausen, dem direkten Verfolger der Mendiger, der den. Bengenern viel Glück wünscht und alle Daumen drückt. Bachem selbst zollt der Eintracht trotz aller Brisanz und Konkurrenz Respekt, kann sich aber einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Mendig/Bell steht zurzeit noch zurecht an der Tabellenspitze."

Unabhängig vom Endergebnis wird auch bei der FSG gefeiert: Am Dienstag geht es für die Mannschaft nach Mallorca. dag