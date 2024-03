Die Cloud kennt die Gefahr – Unfallwarner von Volvo

SP-X/Köln. Volvo führt sein cloudbasiertes Unfall-Warnsystem in weiteren europäischen Ländern ein. Der in Dänemark bereits eingeführte „Accident Ahead Alert“ warnt vor Unfallstellen im weiteren Streckenverlauf. Die dazu nötigen Daten werden von vorausfahrenden Volvo-Fahrzeugen sowie von Straßenverkehrsbehörden werden in einer Cloud zur Verfügung gestellt. Der Unfall-Warner ist eine Ergänzung der bereits seit 2016 verfügbaren Warnung vor Glatteis und liegengebliebenen Fahrzeugen, die nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Einen genauen Zeitpunkt für die Einführung in Deutschland nennt der schwedische Autohersteller nicht.

Volvo-Autos warnen sich schon seit knapp zehn Jahren gegenseitig vor verschiedenen Gefahren Foto: Volvo

Holger Holzer/SP-X