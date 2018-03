Die Arbeit der Wekiss in Zahlen und ihr Kontakt

Die Wekiss betreut derzeit rund 800 Selbsthilfegruppen (SHG). Bei der Kiss Mainz gibt es rund 850 SHG, in Rheinland-Pfalz etwa 3000.

Insgesamt werden somit von der Wekiss rund 10.000 Menschen betreut. Hinzu kommen die Frauen und Männer, die über die aktivierende Seniorenarbeit erreicht werden. Als Anlaufstelle in Sachen Selbsthilfe umfasst die örtliche Zuständigkeit der Wekiss die Landkreise Altenkirchen, Westerwald, Neuwied, Rhein-Lahn, Mayen-Koblenz, Ahrweiler sowie die kreisfreie Stadt Koblenz. Damit steht das Angebot der Wekiss mehr als einer Million Menschen zur Verfügung.

Die Wekiss steht in Trägerschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland, in dem verschiedene Gruppen und Organisationen überkonfessionell und weltanschaulich neutral in humanitärer Verantwortung soziale Arbeit leisten. Kontakt: Wekiss, Marktplatz 6 in 56457 Westerburg, Telefon 02663/2540, E-Mail an info@

wekiss.de, Internet www.selbst hilfe-rlp.de/wekiss bau