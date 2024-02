Plus Koblenz Die Altersvorsorge für die Mitarbeiter des GKM: Zahlen und Fakten Worum geht es bei den Pensionsansprüchen der GKM-Mitarbeiter konkret? Wir fassen die wichtigsten Informationen zusammen. Von Ursula Samary

Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) bietet eine Betriebsrente an, um als Arbeitgeber im Wettbewerb zu punkten. Es zahlt 4,25 Prozent des Bruttogehalts in eine Zusatzversorgung ein. Aktuell sind 2221 Beschäftigte bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse in Köln versichert, 1212 in einem kirchlichen Versorgungswerk. Beide zahlen eine Betriebsrente, die die gesetzliche Rente ergänzt. ...