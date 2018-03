DHB-Auswahl startet mit Kantersieg in die EM

Deutschlands Handballer haben ihre EM-Auftakthürde locker gemeistert. Gegen Montenegro liefert die Mannschaft von Bundestrainer Prokop eine konzentrierte und souveräne Vorstellung ab. Die gilt es nun auch gegen Slowenien abzurufen.

Starker Rückhalt gegen Montenegro: Deutschlands Torhüter Andreas Wolff.

Foto: Monika Skolimowska – dpa

Zagreb (dpa). Andreas Wolff humpelte nach dem furiosen 32:19 (17:9)-EM-Auftaktsieg gegen Montenegro mit dick bandagiertem Knöchel zur Ehrung als „Man of the match“, wenig später gab Bundestrainer Christian Prokop aber Entwarnung. „Ich denke, wir müssen uns keine Sorgen machen“, sagte Prokop.

Deutschlands Julius Kühn (l) steigt zum Wurfversuch in die Luft. Deutschland gewann mit x:x.

Foto: Monika Skolimowska – dpa

Wolff selbst äußerte sich überhaupt nicht zu seiner Blessur, sondern stellte erleichtert fest: „Ich bin überrascht, dass wir so hoch gewinnen konnten. Wir haben in der Abwehr überragend gespielt.“ DHB-Vizepräsident Bob Hanning prophezeite daher zuversichtlich: „Ich denke, dass uns diese Verletzung nicht länger als ein, zwei Tage beschäftigen wird.“

Bundestrainer Christian Prokop (r) feuert Paul Drux an der Seitenlinie an.

Foto: Monika Skolimowska – dpa

So war die Stimmung nach dem erhofften Traumstart in die Europameisterschaft in Kroatien bei der DHB-Auswahl bestens. „Ich bin froh, dass wir so einen souveränen Auftritt im Gesamtpaket zeigen konnten“, lobte Prokop nach seiner gelungenen EM-Premiere. „Es gab wenig auszusetzen in der Abwehr und im Angriff.“

Deutschlands Bank jubelt nach einem Tor.

Foto: Monika Skolimowska – dpa

In der mit 8.000 Zuschauern rund halbvoll besetzten Arena Zagreb waren Kapitän Uwe Gensheimer mit neun Toren, davon fünf Siebenmeter, und Paul Drux mit fünf Treffern die besten Werfer für die DHB-Auswahl. „Von der Stimmung her war das nur ein laues Lüftchen“, stellte Hanning fest.

Nächster Gruppengegner ist am kommenden Montag der WM-Dritte Slowenien, der sein Auftaktspiel gegen Mazedonien mit 24:25 verlor. Trotz des EM-Fehlstarts mahnte Hanning: „Slowenien wird eine ganz andere Hausnummer, das kann man nicht miteinander vergleichen. Deswegen warne ich auch jetzt vor zu viel Euphorie.“

Denn die DHB-Auswahl erwartet sowohl sportlich als auch stimmungsmäßig ein ganz anderes Kaliber. „Die Halle ist ausverkauft“, sagte Prokop. Für Gensheimer steht allerdings fest: „Wenn wir so konzentriert auftreten und so aggressiv spielen, dann wird es für jeden Gegner schwer.“

Nach der Nichtnominierung von Abwehrchef Finn Lemke bildeten Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek den Innenblock, zudem ließ Prokop EM-Neuling Maximilian Janke von Beginn an in der Defensive ran. Der Leipziger kassierte jedoch schon in den ersten zehn Minuten zwei Zeitstrafen und musste danach auf die Bank.

Wie zuletzt bei den überzeugenden Testspielsiegen gegen Island benötigte die DHB-Auswahl eine knappe Viertelstunde, um richtig warm zu werden. Doch dann ging die Post ab. Mit einem 9:0-Lauf zog der Turniermitfavorit vom 4:3 (12.) auf 13:3 (22.) davon und sorgte damit frühzeitig für klare Verhältnisse.

Gegen den EM-Letzten von 2016, bei dem Torjäger Vuko Borozan vom Champions-League-Sieger Vardar Skopje und Torhüter Nebojsa Simic vom Bundesligisten MT Melsungen verletzt fehlten, wurde die DHB-Auswahl ihrer Favoritenrolle voll gerecht.

Im Tor lieferte Wolff, der schon vor zwei Jahren beim Gold-Triumph in Polen der große Rückhalt war, eine überzeugende Partie und gab seinen Vorderleuten mit zahlreichen Paraden die nötige Sicherheit. Dabei hatte der Kieler schon am Morgen nach dem Aufstehen Schmerzen im Fuß verspürt. „Er hat nach dem Spiel gesagt, dass es nicht so schlimm ist. Er hatte das in der Partie zunächst nicht gemerkt, mit zunehmender Spielzeit wurde es dann aber stärker“, begründete Prokop die Herausnahme des 26-Jährigen.

Vorne agierten die Prokop-Schützlinge variabel und ließen sich auch von der teilweise sehr offensiven Abwehr der Montenegriner nicht stoppen. Selbst im Vorgefühl des sicheren Sieges blieb die deutsche Mannschaft konzentriert, obwohl Prokop nun munter durchwechselte. „Es war wichtig für den Turnierverlauf, dass alle Spieler eingesetzt werden konnten“, sagte der Bundestrainer.