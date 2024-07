Die Deutsche Fußball Liga setzt die ersten Spieltage an. Sowohl die Bayern als auch Bayer Leverkusen sind mehrere Male im Topspiel dabei – einmal sogar gegeneinander.

Leverkusens Trainer Xabi Alonso gestikuliert bei einem Autokorso von Schloss Morsbroich zur BayArena. Durch den 1:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern hat Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gewonnen und damit nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft das Double perfekt gemacht. Leverkusens Meistertrainer Alonso trifft früh wieder auf den FC Bayern. (zu dpa: «DFL terminiert: Bayern gegen Bayer am Samstagabend»)

Leverkusens Trainer Xabi Alonso gestikuliert bei einem Autokorso von Schloss Morsbroich zur BayArena. Durch den 1:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern hat Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gewonnen und damit nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft das Double perfekt gemacht. Leverkusens Meistertrainer Alonso trifft früh wieder auf den FC Bayern. (zu dpa: «DFL terminiert: Bayern gegen Bayer am Samstagabend») Foto: Marius Becker/DPA

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Rekordmeister FC Bayern München und Titelverteidiger Bayer Leverkusen wird als Topspiel an einem Samstagabend ausgetragen. Die Partie ist am 28. September um 18.30 Uhr (Sky) und damit zur Oktoberfest-Zeit in der Münchner Arena angesetzt, wie aus der zeitgenauen Terminplanung der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervorgeht.

Eröffnet wird die Saison am 23. August mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Meister Leverkusen. Das erste Topspiel ist einen Tag später Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Die Münchner mit dem neuen Trainer Vincent Kompany eröffnen ihre Spielzeit mit einem Gastspiel beim VfL Wolfsburg an einem Sonntag (15.30 Uhr).

Die weiteren Topspiele am Samstagabend an den ersten Spieltagen sind: Leverkusen gegen RB Leipzig, Aufsteiger Holstein Kiel gegen den FC Bayern sowie Frankfurt gegen Gladbach.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen