DFL setzt Spiele HSV gegen KSC und Kiel gegen Sandhausen ab

Wegen Corona-Fällen müssen die Spieler von Karlsruhe und Kiel bis zum 20. April in häuslicher Quarantäne bleiben. Die Partie beim HSV war für den 20. April terminiert, die in Kiel am 21. April. Neue Spieltermine werde die DFL spätestens am Freitag bekanntgegeben, hieß es in der Mitteilung.

Beim Karlsruher SC sind zwei weitere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie sind während der Isolation positiv getestet. Ein KSC-Sprecher bestätigte am Donnerstagmorgen auf Nachfrage einen entsprechenden Bericht der „Badischen Neuesten Nachrichten“. Für die beiden betroffenen Akteure verlängert sich die Quarantäne dadurch bis zum 25. beziehungsweise 26. April. Um welche Spieler es sich handelt, teilte der Club nicht mit.

