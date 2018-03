DFB-Trainer Adrion: «Das ist eine Herausforderung»

Im Endspurt zur EM-Qualifikation wartet auf die deutschen U 21-Fußballer ein echter Härtetest. Erstmals in der Geschichte trifft die DFB-Auswahl auf das südamerikanische Top-Team aus Argentinien.

Rainer Adrion ist der Trainer des U 21-Teams.

«Das ist eine schöne Aufgabe für die Mannschaft und eine Herausforderung, wenn man den Gegner nicht vorher im Detail analysieren kann», sagte Trainer Rainer Adrion vor der Partie am Dienstag im neuen Stadion in Offenbach.

Für den Coach der seit acht Spielen unbesiegten Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist die Partie gegen den sechsmaligen U 20-Weltmeister die letzte Möglichkeit, noch einige Nachwuchskicker zu testen. Denn nach den letzten beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland (7. September) und in Bosnien (10. September) stehen die beiden Playoff-Spiele um die direkte Qualifikation zur EM-Endrunde 2013 in Israel an.

Die deutsche Elf, die die Playoffs als Gruppenerster schon sicher erreicht hat, soll aber schon in den beiden letzten bedeutungslosen Qualifikationsspielen in der Stammbesetzung antreten. «Wir wollen die Arbeit aus den Vorbereitungs- und Qualifikationsspielen fortsetzen und in den Playoffs eine eingespielte Mannschaft auf den Platz schicken», sagte Adrion im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa.

Personell muss der Coach derzeit im Angriff improvisieren, da die etatmäßigen Stürmer Pierre-Michel Lasogga (Hertha BSC) und Peniel Mlapa (Borussia Mönchengladbach) verletzt ausfallen. Zudem musste Herthas Defensivspieler Sebastian Neumann absagen. Daher stehen diesmal vier Neulinge im 19-köpfigen Aufgebot: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) und Sebastian Polter (1. FC Nürnberg) im Angriff und Oliver Sorg (SC Freiburg) und Stefan Thesker (1899 Hoffenheim) in der Verteidigung.

«Ich bin gespannt, wie die Mannschaft mit der Spielweise der Argentinier zurechtkommt und wie sie während der Partie reagiert», sagte Adrion. Unter seiner Regie hat die Mannschaft seit September 2009 nur gegen europäische Mannschaften gespielt und von 16 Partien nur eine verloren, vor 15 Monaten 2:4 in Portugal.