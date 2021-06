DFB-Team: Hummels pausiert – England-Quartett steigt ein

Nationalmannschafts-Rückkehrer Mats Hummels hat in der Vorbereitung auf die Fußball-EM beim Teamtraining aussetzen müssen.

Der 32 Jahre alte Dortmunder konnte nach seinem Länderspiel-Comeback gegen Dänemark wegen Knieproblemen wie der Leipziger Lukas Klostermann am Freitag in Seefeld nur ein individuelles Fitnessprogramm bestreiten.

Unmittelbar nach dem 1:1 gegen die Dänen hatte Bundestrainer Joachim Löw die Patellasehnen-Schmerzen von Hummels als „nicht weiter tragisch“ und „nicht chronisch“ bezeichnet.

England-Profis mit dabei

Erstmals standen am Freitag in den Tiroler Alpen die nachgereisten Champions-League-Sieger Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Timo Werner vom FC Chelsea sowie Finalverlierer Ilkay Gündogan von Manchester City auf dem Rasen. Auch Toni Kroos, der eine Corona-Infektion gut überstanden hat, und der in der ersten Seefeld-Woche noch angeschlagene Jamal Musiala waren bei der Übungseinheit dabei. Damit standen Löw 23 Spieler zur Verfügung.

Der Münchner Leon Goretzka konnte drei Tage vor der EM-Generalprobe in Düsseldorf gegen Lettland nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel weiter nicht am Teamtraining teilnehmen. Dagegen konnte Emre Can trotz einer gegen Dänemark erlittenen Zerrung mit den Kollegen trainieren.

