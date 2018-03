DFB-Team: Alle 18 Spieler beim Training

Alle 18 verfügbaren Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben beim ersten Training vor dem Saison-Auftakt gegen Argentinien auf dem Trainingsplatz gestanden.

Auch der für Manuel Neuer nachnominierte Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen (l) war beim Training dabei.

Foto: Arne Dedert – DPA

Auch die Akteure des FC Bayern München und von Borussia Dortmund, die noch am Sonntagabend das Supercup-Endspiel (2:1) bestritten hatten, waren bei der Übungseinheit auf einem Nebenplatz des Frankfurter Stadions dabei. Vor dem freundschaftlichen Aufeinandertreffen mit Lionel Messi und Co. am Mittwoch bleibt nur noch eine Trainingseinheit.

«Die Vorfreude ist wieder groß», erklärte Bundestrainer Joachim Löw, der das Training bei bestem Sommerwetter leitete. Auch der Gladbacher Torhüter Marc-André ter Stegen, der nach dem Ausfall von Stammkeeper Manuel Neuer (Beckenkammprellung) nachnominiert worden war, konnte bereits mit dem Team üben.

«Wir gehen das Spiel seriös an», betonte DFB-Chefcoach Löw trotz des problematischen Termins des Freundschaftsspiels gegen den zweifachen Weltmeister Argentinien kurz vor dem Saisonstart.