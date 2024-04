DFB-Schiedsrichter Siebert und Zwayer pfeifen bei der EM

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Die deutschen Fußball-Schiedsrichter Daniel Siebert und Felix Zwayer gehören zum Aufgebot für die Heim-EM im Sommer.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, sind die beiden Berliner unter den 18 UEFA-Nominierten für das Turnier in Deutschland. Hinzu kommt noch ein argentinischer Referee. Der 39 Jahre alte Siebert ist nach der EM 2021 und der WM 2022 zum dritten Mal bei einer Endrunde bei einem großen Turnier dabei. Für den 42 Jahre alten Zwayer hingegen wird die Europameisterschaft in Deutschland eine Premiere sein.

ARCHIV – Auch Schiedsrichter Felix Zwayer ist für die EM nominiert worden. Foto: Marcus Brandt/dpa

Außer Siebert und Zwayer wurden nach DFB-Angaben auch Jan Seidel, Rafael Foltyn, Stefan Lupp und Marco Achmüller als Schiedsrichter-Assistenten sowie Bastian Dankert, Christian Dingert und Marco Fritz als Video-Assistenten berufen. «Wir freuen uns über das Vertrauen der UEFA in unsere Schiedsrichter, auch in unsere Arbeit mit den Schiedsrichtern, und wir nehmen das sehr dankbar auf. Alle Nominierten haben hart dafür gearbeitet und sich dieses Highlight in ihrer Karriere redlich verdient», sagte DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich laut Mitteilung. Eine Nominierung für ein großes Turnier – noch dazu im eigenen Land – sorge für «Gänsehautfeeling» und sporne zusätzlich an, so Fröhlich.