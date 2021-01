DFB-Präsident Keller: EM-Halbfinale bleibt Minimalziel

„Absolut“, sagte der 63-Jährige auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Die Nationalmannschaft und Oliver Bierhoff haben ja auch von sich aus das Ziel Weltspitze ausgegeben.“

Der erste Auftritt der DFB-Elf nach der Corona-Pause im Nations-League-Spiel gegen Spanien (1:1) stimme ihn optimistisch, sagte Keller. „Dafür, dass die Mannschaft so noch nie zusammen gespielt hat, hat sie es ordentlich gemacht. Man hat gesehen, wie viele Talente und gute Spieler wir haben. Vor allem wenn man bedenkt, wer alles nicht dabei war. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich.“

Bereits im Januar hatte Keller gefordert, dass das Team von Bundestrainer Joachim Löw bei der kommenden EM „mindestens ins Halbfinale, vielleicht ins Finale“ kommen müsse. „Man muss sich hohe Ziele setzen“, hatte er damals betont.

An diesem Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) trifft die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw in der Nations League in Basel auf die Schweiz.

