Hannelore Ratzeburg hat sich als DFB-Präsidiumsmitglied gegen die Einführung einer Frauen-Quote in Funktionärsgremien ausgesprochen.

„Es gibt diese Quotendiskussion auch in anderen Bereichen schon ewig. Jetzt geht's darum, dass man diese aktuelle Situation verändert. Ob das mit einer Quote geht? Wenn man sagt: Quote - ...