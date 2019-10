Thessaloniki

DFB-Frauen gewinnen 5:0 in Griechenland

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat im vierten Spiel der EM-Qualifikation ihren vierten Sieg gefeiert. Im ersten Länderspiel gegen eine griechische Auswahl setzte sich die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Thessaloniki mit 5:0 durch. Damit führt das DFB-Team die Qualifikationsgruppe I für die Europameisterschaft 2021 in England mit zwölf Punkten und 31:0 Toren souverän an.