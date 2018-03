DFB-Frauen eröffnen Heim-WM gegen Kanada

Aus unserem Archiv

Startschuss für Fußball-WM der Frauen: Die deutsche Nationalmannschaft geht heute als Titelverteidiger und Favorit in das Turnier im eigenen Land. Auftaktgegner in Berlin um 18.00 Uhr ist Kanada. Im ausverkauften Olympiastadion kann Bundestrainerin Silvia Neid ihr bestes Team aufbieten. Zahlreiche prominente Gäste werden erwartet, darunter Bundespräsident Christian Wulff und Kanzlerin Angela Merkel. Drei Stunden zuvor wird bereits das Spiel zwischen den deutschen Gruppen-Gegnern Nigeria und Frankreich in Sinsheim angepfiffen.