Bayern-Profi Serge Gnabry wird der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Testspiel gegen Serbien nicht zur Verfügung stehen. „Er ist für morgen nicht eingeplant“, sagte Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag in Wolfsburg.

Dort bestreitet die DFB-Elf am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) ihr erstes Länderspiel des Jahres. Gnabry fehlte zuletzt schon beim FC Bayern München wegen einer Erkältung und war erst am Dienstag in ...