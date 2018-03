DFB-Chef Zwanziger: Tür für Ballack immer offen

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

DFB-Präsident Theo Zwanziger hält trotz des Streits mit Michael Ballack das Angebot eines Abschiedsspiels für den Ex- Nationalmannschaftskapitän aufrecht. Die Tür für Michael Ballack bleibe beim DFB immer offen, schrieb der Chef des DFB in einer Kolumne für die «Sport Bild». Bedingung für einen «ehrenvollen Abschied» beim Länderspiel gegen Brasilien am 10. August in Stuttgart sei jedoch ein sichtbares Entgegenkommen des frustrierten Ballack. Der hatte Bundestrainer Joachim Löw und den DFB wegen seines unfreiwilligen Abschieds aus dem Nationalteam heftig angegriffen.