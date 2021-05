Frankfurt/Main

Tiefe Krise

DFB-Beben: Präsident Keller vor Rücktritt

Der Deutsche Fußball-Bund zieht Konsequenzen aus der tiefen Krise. Die Führungsspitze des Verbandes kündigt am Dienstagabend Rücktritte an. Der DFB will die „Weichen für eine Neuaufstellung“ stellen.