DFB-Abschlusstraining vor Holland-Spiel mit Pavlovic

Die Nationalmannschaft absolviert vor dem Klassiker gegen die Niederlande das Abschlusstraining in Herzogenaurach. Auf dem Rasen sind alle Spieler dabei – auch ein zuletzt angeschlagener Münchner.

Anzeige

München (dpa) – Mit dem zuletzt angeschlagenen Münchner Aleksandar Pavlovic hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Abschlusstraining vor dem Klassiker gegen die Niederlande absolviert. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern wärmte sich am Sonntagmorgen routiniert mit seinen Teamkollegen auf, die ersten 15 Minuten der Trainingseinheit waren für Journalisten zugänglich. Pavlovic hatte das Nations-League-Spiel am Freitag in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina (2:1) wegen einer Knieprellung verpasst.

Mit einem Sieg am Montag (20.45 Uhr/ZDF) erreicht die DFB-Auswahl vorzeitig das Viertelfinale der Nationenliga. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in den Oktober-Länderspielen auf gleich mehrere Stammspieler verzichten, in Zenica hatte zudem Chris Führich (VfB Stuttgart) eine Muskelverletzung erlitten. Der 26-Jährige ist bereits aus Herzogenaurach abgereist.