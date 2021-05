Deutscher Fußball-Bund

DFB sucht neuen Präsidenten – DFL-Boss Seifert winkt ab

Am Montag will DFB-Präsident Fritz Keller seinen Rückzug offiziell machen. DFL-Chef Seifert steht für das Amt nicht zur Verfügung. Setzt der Verband künftig auf eine Frau an der Spitze?