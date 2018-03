DFB steigert Mitgliederzahl auf über 6,8 Millionen

Zum ersten Mal in seiner Geschichte zählt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mehr als 6,8 Millionen Mitglieder. Gegenüber dem Vorjahr schlossen sich den 21 Landesverbänden 50 340 neue Fußballerinnen und Fußballer an und schraubten die Zahl auf 6 800 128 Mitglieder.

DFB-Präsident Wolfgang Niersbach freut sich über die wachsende Mitgliederzahl.

Foto: Arne Dedert – DPA

«Das ist eine beeindruckende Zahl und eine Entwicklung, die den hohen Stellenwert des Fußballs in Deutschland eindrucksvoll unterstreicht», sagte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. «Dennoch wissen wir, dass wir als DFB auch in Zukunft weiterhin einen guten Service und interessante Angebote an der Basis gewährleisten müssen, um der demografischen Entwicklung in Deutschland entgegenzuwirken. Dieser Herausforderung stellen wir uns als Verband.»

Der Anstieg bei den männlichen Senioren von 0,75 Prozent wird vom weiblichen Geschlecht übertroffen. Im Frauenbereich stiegt die Quote um zwei Prozent auf 734 903, bei den Mädchen bis 16 Jahren um etwas mehr als ein Prozent auf 342 312. Gegen den Trend entwickelte sich die Zahl der gemeldeten Vereine und Mannschaften. Der DFB will dem mit einer Verbesserung des Angebots entgegenwirken.