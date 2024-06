Frankfurt/Main

Beruhigungspausen

DFB startet Pilotprojekt gegen Gewalt im Amateurfußball

Von dpa

i ARCHIV - Der DFB will seine Maßnahmen gegen Gewalt im Amateurfußball in der neuen Saison stärken. Foto: Patrick Seeger/dpa

Mit sogenannten Beruhigungspausen will der DFB der Gewalt am Spielfeld entgegenwirken. Was hinter dem neuen Pilotprojekt steckt.