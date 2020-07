Berlin

FIFA eFootball Play X Unite

DFB startet mit MegaBit und Umut bei neuem FIFA-Turnier

Acht Länder mit einem Ziel: Den Sieg beim erstmals ausgetragenen „FIFA eFootball Play X Unite“. Diesen will auch die Deutsche Nationalmannschaft feiern. Für das DFB-Team treten dort das Duo Umut „Umut“ Gültekin (PlayStation 4) und Michael „MegaBit“ Bittner (Xbox One) an.