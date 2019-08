Köln

Der Deutsche Fußball-Bund startet ein eigenes Turnier in der Fußballsimulation FIFA. „Es soll einen Wettbewerb geben, der allen Vereinen in Deutschland offensteht, angelehnt an den DFB-Pokal“, sagte Rainer Koch, Interimspräsident des DFB, am Rande der Konferenz Spobis in Köln.