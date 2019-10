Dortmund

Vor Argentinien-Spiel

DFB hält Schweigeminute für Opfer von Halle ab

Zum Gedenken an die Opfer von Halle wird der Deutsche Fußball-Bund vor dem Länderspiel am Abend gegen Argentinien in Dortmund eine Schweigeminute abhalten. Der DFB bestätigte eine entsprechende Meldung der „Bild“.