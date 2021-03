Frankfurt/Main

Präsidiumsbeschluss

DFB gliedert wirtschaftliche Geschäftsbetriebe aus

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird zum 1. Januar 2022 seine operativen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe an eine Tochtergesellschaft ausgliedern. Den Schritt im Wege der Verpachtung beschloss das Verbandspräsidium in Frankfurt am Main.