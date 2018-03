Deutschland-Stipendium wird ab sofort vergeben

Studienanfänger sollten sich jetzt kümmern, wenn sie eines der neuen Deutschland-Stipendien bekommen wollen. Denn an den meisten Hochschulen beginnen nun die Vergabeverfahren.

«Die Vergabeverfahren sind Sache der einzelnen Hochschulen», erklärte eine Sprecherin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Berlin, welches das neue Stipendium initiiert hat. Die genauen Bewerbungsfristen müssten sich Studienanfänger an ihrer Hochschule erfragen. «Informationen finden Studenten in der Regel auf der Homepage der Universität», sagte die Sprecherin.

Die Deutschland-Stipendiaten bekommen 300 Euro Unterstützung im Monat. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden und ist Bafög-unabhängig. Gute Chancen auf ein Stipendium haben junge Menschen, die sich sozial engagieren und sehr gute Noten haben. Das Deutschland-Stipendium gibt es seit dem letzten Sommersemester. Die Mehrheit der Hochschulen steigt jedoch erst zum kommenden Wintersemester mit der Vergabe der Stipendien ein.