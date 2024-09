Von einer Hebebühne aus überprüfen Ingenieure die Rügenbrücke. Seit heute Morgen ist die Rügenbrücke gesperrt. Bis 15.00 Uhr und erneut am Mittwoch von 9.00 bis 15.00 Uhr müssen Autofahrer an beiden Tagen auf den parallel verlaufenden Rügendamm ausweichen, wenn sie auf die Insel oder von ihr herunterfahren. Nach Angaben des Landesstraßenbauamtes erfolgt unter anderem eine Hauptprüfung, die für alle Brücken in Deutschland alle sechs Jahre fällig ist. Nach früheren Angaben kommt dazu ein spezieller Lkw zum Einsatz, der von der Fahrbahn aus einen zwölf Meter langen Arbeitssteg direkt unter die Brücke hieven kann. Außerdem sollen laut der Behörde auf der Rügenbrücke unter anderem Kameras und Netzwerktechnik ausgetauscht werden. (zu dpa: «Deutschlands Brücken sicher - aber mit Sanierungsbedarf») Foto: Stefan Sauer/DPA