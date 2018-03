Aus unserem Archiv

Berlin

Eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti stockt Deutschland seine Soforthilfe für das Land weiter auf. Die Bundesregierung hat sich entschieden, dem UN-Welternährungsprogramm nochmals 2,5 Millionen Euro bereitzustellen. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel in der ZDF-Spendengala. Berlin hat bislang 7,5 Millionen Euro an Soforthilfe für die Menschen in Haiti bereitgestellt. Die Bundesregierung will sich laut Merkel auch und um den Wiederaufbau kümmern.