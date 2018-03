Aus unserem Archiv

Siauliai

Die deutschen Basketballer haben bei der EM in Litauen die zweite Niederlage kassiert, sich aber dennoch das Ticket für die Zwischenrunde gesichert. Dirk Nowitzki und Co. verloren gegen Vize-Europameister Serbien mit 64:75. Bereits vor der Partie hatten die deutschen Korbjäger Platz drei in der Gruppe B sicher gehabt, weil Lettland und Italien ihre Partien verloren. Ein Sieg gegen die weiter ungeschlagenen Serben wäre dennoch wichtig gewesen, weil das deutsche Team so keine Punkte mit in die Zwischenrunde nimmt.