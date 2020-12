Der VW Golf ist nicht nur als Neuwagen ein Bestseller, sondern auch als Gebrauchter stark gefragt. Nicht nur in Deutschland.

SP-X/München. Deutsche Autos sind bei Europas Gebrauchtwagenkäufern gefragt. Rund 3,78 Prozent aller Suchanfragen beim Online-Marktplatz „Autoscout24“ betrafen den VW Golf. Knapp dahinter landet der BMW 3er mit 3,14 Prozent, die Mercedes C-Klasse folgt mit 2,55 Prozent auf Rang drei.

Für die Statistik wurden Nutzerdaten aus sieben westeuropäischen Ländern ausgewertet. Die auffälligsten Abweichungen vom Durchschnittsgeschmack gab es in Frankreich, wo der Ford Mustang die meisten Suchanfragen erzeugte und in den Niederlanden wo mit dem VW Polo ein Kleinwagen unter den Top 3 landete. In Deutschland decken sich die drei erstplatzierten Modelle mit den Europa-Siegern.

Die beliebtesten gebrauchten E-Autos waren in Europa wie in Deutschland Tesla Model S, Renault Zoe und BMW i3. In den Niederlanden und Belgien schafftes es auch der Audi E-Tron aufs Treppchen.

Holger Holzer/SP-X