Triathlon: ITU World Triathlon Series/Weltmeisterschaft, Mixed. Annika Koch (Deutschland) vom Team Deutschland in Aktion. In Sunderland kommt sie als Dritte im Sprint ins Ziel. In der Woche nach dem Wettbewerb klagen Athletinnen und Athleten über gesundheitliche Probleme. (zu dpa: «Deutsches Triathlon-Team gewinnt erneut Staffel-WM») Foto: Marcus Brandt/DPA