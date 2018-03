Deutsches Tennis-Team erreicht Finale gegen die Schweiz

Die deutschen Tennis-Granden haben vor rund einem Vierteljahrhundert den Hopman Cup gewonnen. Dies können zum Auftakt in die neue Saison nun auch Angelique Kerber und Alexander Zverev schaffen. Das Finale verspricht reizvoll zu werden.

Angelique Kerber und Alexander Zverev gewannen das Doppel gegen Australien.

Foto: Tony Mcdonough – dpa

Perth (dpa). Erstmals seit 23 Jahren steht wieder ein deutsches Tennis-Team im Finale des Hopman Cups.

Alexander Zverev unterlag überraschend dem Australier Thanasi Kokkinakis.

Foto: Tony Mcdonough – dpa

Angelique Kerber und Alexander Zverev gewannen bei der inoffiziellen Mixed-WM in Perth denkbar knapp auch das entscheidende Vorrundenspiel gegen Australien und treffen am Samstag auf die Schweiz mit Roger Federer und Belinda Bencic. Zuletzt erreichte 1995 in Boris Becker und Anke Huber ein deutsches Duo das Finale und holte damals ebenso den Titel wie Michael Stich und Steffi Graf 1993. Huber und Bernd Karbacher verloren 1994 das Endspiel gegen Tschechien.

Brachte das deutsche Tennis-Team beim Hopman Cup gegen Gastgeber Australien in Führung: Angelique Kerber.

Foto: Tony Mcdonough – dpa

Den 2:1-Sieg gegen die Gastgeber machten Kerber und Zverev erst im Tiebreak des verkürzten gemischten Doppels perfekt, das sie mit 1:4, 4:1, 4:3 (5:3) gegen Daria Gavrilova und Thanasi Kokkinakis für sich entschieden. Danach fielen sich beide strahlend in die Arme. „Angie hat in ihren beiden Matches unglaublich gespielt – sie ist der Grund, dass wir im Finale sind“, sagte Zverev. „Ich habe nicht mein Bestes gespielt, zum Glück habe ich eine unglaubliche Partnerin.“

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Kerber sorgte mit 6:1, 6:2 gegen Gavrilova für die Führung und gewann damit auch ihr drittes Einzel in dieser Woche. Anschließend verlor Zverev mit 7:5, 6:7 (4:7), 4:6 gegen Kokkinakis. Der Hamburger bezog gegen den Weltranglisten-209. nach 2:41 Stunden schon die zweite Niederlage in Perth. Zuvor hatten Kerber und Zverev Belgien zum Auftakt 2:1 bezwungen und danach Kanada beim 3:0 keine Chance gelassen. Die Schweizer verbuchten 3:0-Siege über Japan, Russland und die USA.

Zverev war im vorigen Jahr mit Andrea Petkovic beim Hopman Cup auf die Schweiz mit Federer und Bencic getroffen, damals gab es in der Vorrunde eine 1:2-Niederlage. In einem spektakulären Match mit drei Tiebreaks hatte der Weltranglisten-Vierte damals das Duell der Generationen gegen Federer für sich entschieden. Bei offiziellen Partien führt Federer bislang 3:2. Der 36-Jährige gewann vor 17 Jahren das Turnier gemeinsam mit Martina Hingis, im Vorjahr verpasste er mit Bencic das Finale. Die einstige Top-Ten-Spielerin hat vor einer langen Verletzungspause alle bisherigen drei offiziellen Vergleiche gegen Kerber gewonnen.