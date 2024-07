Deutsches Quartett verpasst Stechen bei Olympia-Generalprobe

Zwei deutsche Springreiter schaffen es in Riesenbeck ins Stechen, die Olympia-Reiter von Bundestrainer Otto Becker jedoch nicht. Rückschlüsse für die Spiele in Paris sind aber kaum möglich.

Riesenbeck (dpa). Die deutschen Olympia-Springreiter haben bei der Generalprobe in Riesenbeck ein Erfolgserlebnis verpasst. Bei der Etappe der Global Champions Tour kamen in Sophie Hinners auf Iron Dames Singclair und Marcus Ehning mit Coolio zwar zwei Lokalmatadoren ins Stechen. Die beiden werden in Paris aber nicht dabei sein. Ehning belegte beim Sieg des Belgiers Thibeau Spits den zweiten Rang, Hinners wurde Vierte.

Für die Olympischen Spiele wurden Philipp Weishaupt, Richard Vogel und Christian Kukuk sowie Jana Wargers als Reservistin von Bundestrainer Otto Becker nominiert. Das Quartett war in der mit 500.000 Euro dotierten Abschlussprüfung jedoch nicht mit den Pferden am Start, die für Paris eingeplant sind. Sie kamen in Riesenbeck nicht fehlerfrei durch den ersten Umlauf.

Die Medaillenvergabe im Team steht am 2. August auf dem Programm. Im Einzel fällt die Entscheidung in Frankreichs Hauptstadt am 6. August.