Deutsches Olympia-Team präsentiert seine Paris-Outfits

Von dpa

i Rot, Schwarz, Weiß und Gelb: In diesen Farben werden die Olympioniken Deutschland in Paris vertreten. Foto: Thomas Padilla/AP/dpa

Das deutsche Olympia-Team präsentiert sich bei den Spielen in diesem Sommer in Paris in den Grundfarben Rot, Schwarz, Weiß und einem dunklen Gelbton.