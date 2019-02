Beim europäischen Top-16-Turnier der Tischtennis-Profis kommt es am Sonntag zu einem deutschen Halbfinale zwischen Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov.

Europameister Boll gewann in Montreux in Achtel- und Viertelfinale zunächst in 4:0 Sätzen gegen Tiago Apolonia aus Portugal und danach gegen seinen schwedischen Teamkollegen Kristian Karlsson von Borussia Düsseldorf mit ...