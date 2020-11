Salzburg

Team-WM in Salzburg

Deutsches Darts-Duo heiß aufs Achtelfinale

Ein gemeinsamer Lauf durch die Mozartstadt und dann schnell zurück in die Darts-Halle: Das deutsche Duo Gabriel Clemens und Max Hopp peilt bei der Team-Weltmeisterschaft in Salzburg den Einzug ins Viertelfinale an.