Deutsches Bahnrad-Trio mit zwei Weltrekorden vor WM-Finale

Roubaix (dpa). Das deutsche Bahnrad-Trio Emma Hinze, Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich hat bei den Weltmeisterschaften in Roubaix direkt in den ersten beiden Teamsprint-Rennen zwei Weltrekorde aufgestellt.

In 46,511 Sekunden hatten die Titelverteidigerinnen von Berlin 2020 am Mittwochabend zunächst die bisherige Bestmarke der Niederlande von der EM in Grenchen unterboten. Danach reichte es in der ersten Runde in 46,358 Sekunden nicht nur für den Gold-Lauf, sondern direkt zur nächsten Bestmarke.

Im Finale bekommen es Hinze, Friedrich und Grabosch mit Russland zu tun. Im Teamsprint dürfen nun drei statt wie früher zwei Starterinnen fahren.

