Deutscher Leichtgewichts-Achter gewinnt WM-Titel

Der deutsche Leichtgewichts-Achter hat bei den Weltmeisterschaften der nicht-olympischen Disziplinen in Plowdiw den Titel gewonnen. Gold war gleichzeitig die einzige WM-Medaille für den Deutschen Ruderverband (DRV) im Seniorenbereich.

Martin Sauer ist auch mit dem leichten Achter erfolgreich.

Foto: Daniel Reinhardt – DPA

«Ich bin mit der Bilanz der kleinen Mannschaft nicht zufrieden. Einzig der leichte Achter hat eine hervorragende Leistung gezeigt», kommentierte Cheftrainer Hartmut Buschbacher das Abschneiden in Bulgarien.

Der Achter mit Christian Hochbruck (Karlstadt), Jonas Schützeberg (Berlin), Bastian Seibt (Hamburg), Jost Schömann-Finck, Matthias Schömann-Finck (beide Saarbrücken), Lars Wichert (Hamburg) sowie Martin und Jochen Kühner (beide Saarbrücken) übernahm vom Start an die Führung vor Italien und baute sie bis in das Ziel auf mehr als eine Länge aus. Am Steuer saß Martin Sauer, der mit dem «schweren» Deutschland-Achter in London Olympia-Gold gewonnen hatte.

Mit zwei fünften Plätzen in den weiteren Finals durch den Männer-Doppelvierer und den Männer-Zweier blieben zusätzliche deutsche Medaillen aus. Leonie Pless (Frankfurt/Main) kam im Leichtgewichts-Einer auf Gesamtrang 14. Daniel Lawitzke (München) gewann das C-Finale im Leichtgewichts-Einer der Männer und belegte Position 13. Die deutschen Junioren holten je zweimal Gold, Silber und Bronze.