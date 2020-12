Archivierter Artikel vom 01.03.2020, 16:40 Uhr

Altenberg

Bob-Weltcup

Deutscher Dreifacherfolg: Friedrich holt neunten WM-Titel

Bob-Pilot Francesco Friedrich hat in einem an Spannung kaum zu überbietenden Finale bei Weltmeisterschaften in Altenberg den Titel im Viererbob gewonnen.