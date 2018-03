Der deutsche Doppelvierer der Männer hat bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille gewonnen.

Foto: Robert Ghement – DPA

Die Ruder-Crew um Schlagmann Tim Grohmann aus Dresden setzte sich am Freitag in Eton Dorney vor Kroatien und Australien durch. Es war die dritte deutsche Ruder-Medaille in London.