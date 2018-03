Aus unserem Archiv

Johannesburg

Der deutsche Botschafter in Südafrika hat die Kritik von Uli Hoeneß an der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika zurückgewiesen. Derart unbegründete und unverantwortliche Äußerungen wie die von Hoeneß beschmutzten Deutschlands exzellenten Ruf in Südafrika sagte Dieter Haller in Johannesburg. Der Bayern-Präsident hatte die Vergabe der WM an den Kap-Staat als Fehlentscheidung eingestuft. Auch der ehemalige Bayern-Präsident Franz Beckenbauer konterte die Hoeneß-Kritik und sagte eine grandiose WM voraus.