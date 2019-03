Vor zwei Tagen holte der Diplomat gemeinsam mit Kollegen den selbst ernannten Interimspräsidenten Guaidó vom Flughafen ab. Damit hat er den Bogen wohl überspannt. Die Regierung in Caracas hält ihm Einmischung in innere Angelegenheiten vor und wirft ihn raus.

