Alexander Graf Lambsdorff, Deutschlands Botschafter in Russland, nimmt in der Botschaft an einem Empfang zum Tag der Deutschen Einheit teil. Lambsdorff sieht derzeit keine Chancen auf Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg. (zu dpa: «Deutscher Botschafter Lambsdorff kontert Moskauer Vorwürfe») Foto: Ulf Mauder/DPA