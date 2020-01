Berlin

Deutsche Wirtschaft wächst im Schlussquartal 2019

Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2019 auf Wachstumskurs geblieben. In einer ersten Schätzung geht das Statistische Bundesamt davon aus, dass sich das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal „geringfügig erhöht“ hat, wie die Behörde am Mittwoch in Berlin auf Nachfrage mitteilte.