Aus unserem Archiv

Wiesbaden

Die deutsche Wirtschaft ist nach Einschätzung von Volkswirten 2017 so kräftig gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Wie stark das Bruttoinlandsprodukt in Europas größter Volkswirtschaft im vergangenen Jahr zugelegt hat, gibt das Statistische Bundesamt heute in Berlin bekannt. Ökonomen und deutsche Forschungsinstitute hatten zuletzt für 2017 ein Wachstum in der Größenordnung von 2,3 Prozent prognostiziert. Getragen wurde der kräftige Wirtschaftsaufschwung demnach unter anderem von der Kauflust der Verbraucher und gestiegenen Investitionen vieler Unternehmen.